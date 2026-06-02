Российская больница заплатит за смерть пациента из-за горе-медиков Больница в Ростовской области заплатит 150 тыс. рублей за смерть пациента

Суд в Ростовской области оштрафовал Центральную больницу в Тацинском районе на 150 тыс. рублей после смерти пациента, заявили в пресс-службе Росздравнадзора. В январе в терапевтическое отделение поступил мужчина, где ночью скончался.

Установлено, что в больнице не обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в стационарных условиях врачами-специалистами, — отметили в ведомстве.

Так, терапевт осуществляла дежурство у себя дома и контролировала состояние пациента по телефону. Помимо этого, медики, участвовавшие в реанимации пациента, не были обучены сердечно-легочной реанимации, уточнили в Росздравнадзоре.

