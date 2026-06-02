Российская больница заплатит за смерть пациента из-за горе-медиков

Больница в Ростовской области заплатит 150 тыс. рублей за смерть пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд в Ростовской области оштрафовал Центральную больницу в Тацинском районе на 150 тыс. рублей после смерти пациента, заявили в пресс-службе Росздравнадзора. В январе в терапевтическое отделение поступил мужчина, где ночью скончался.

Установлено, что в больнице не обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в стационарных условиях врачами-специалистами, — отметили в ведомстве.

Так, терапевт осуществляла дежурство у себя дома и контролировала состояние пациента по телефону. Помимо этого, медики, участвовавшие в реанимации пациента, не были обучены сердечно-легочной реанимации, уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Хабаровска пациент фактически сгнил заживо из-за некачественного ухода. За год медучреждение получило 15 предостережений за нарушения в диагностике и лечении. Родственники пациентов рассказывали о грубости персонала, проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных.

До этого жительница Москвы обвинила сотрудников столичного центра репродукции в потере ребенка из-за халатности и выдачи лекарства с истекшим сроком годности. На процедуры женщина потратила около 370 тыс. рублей.

Регионы
Ростовская область
больницы
суды
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

