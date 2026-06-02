Продюсер раскрыл ключевое изменение в российском шоу-бизнесе

Скандалы перестали приносить представителям шоу-бизнеса популярность, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, общество стало более требовательным к кумирам, а любые репутационные ошибки теперь напрямую сказываются на положении звезды.

Сейчас изменились интересы. Общество стало более требовательно относиться к кумирам. И поэтому какие-либо лишние движения с их стороны, которые повлекут репутационные ошибки и негативные реакции, сказываются на артисте. И такие истории начинают раздражать. То есть звезды, занимающиеся черным пиаром, становятся токсичными. То, что пять или 10 лет назад было как рабочий инструмент — черный пиар, сейчас вызывает психологическую напряженность в обществе. Например, заявления насчет больших финансовых трат, необоснованные вечеринки. Очень многих артистов люди начинают вычеркивать, — пояснил Рудченко.

Ранее певица Люся Чеботина прокомментировала конфликт с исполнительницей Любовью Успенской и призналась, что была удивлена резкими высказываниями артистки. По ее словам, после перемен в ее личной жизни в 2023 году общение между двумя представительницами шоу-бизнеса фактически прекратилось.