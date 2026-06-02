02 июня 2026 в 12:58

Политолог ответил, к чему приведет разрастающийся конфликт США и Израиля

Политолог Дудаков: Трамп станет последним произраильским президентом США

Глава Белого дома Дональд Трамп будет последним президентом США, поддерживающим Израиль, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, негативное отношение к Тель-Авиву и политике премьер-министра Биньямина Нетаньяху растет во всем мире.

Отношения на личном уровне между Трампом и Нетаньяху продолжают планомерно ухудшаться, как и в целом сейчас находятся в кризисе на государственном уровне взаимосвязи США и Израиля. Думаю, это приведет к тому, что в среднесрочной перспективе Вашингтону придется всерьез пересматривать свои отношения с Тель-Авивом. Но это, скорее всего, будет делать уже следующая администрация после 2028 года. То есть Трамп, скорее всего, будет последним произраильским президентом в американской истории, — прокомментировал Дудаков.

Он отметил, что Трамп ведет себя агрессивно по отношению к Нетаньяху, поскольку тот стремится сорвать переговоры США с Ираном. Израильский премьер, по мнению политолога, специально устраивает бомбежки Ливана, чтобы помешать американскому президенту найти выход из ближневосточного кризиса.

Я более чем уверен, что этот телефонный разговор [Трампа и Нетаньяху] действительно имел место. Американский президент на самом деле абсолютно прав, когда говорит, что отношение к Тель-Авиву очень сильно ухудшилось во всем мире. И это проявляется и в США. Сейчас, как мы видим, в вопросах общественного мнения впервые 60% американцев стали негативно воспринимать израильтян и политику Нетаньяху. И вот на предстоящих выборах в конгресс, скорее всего, изберется очень много критиков Израиля, особенно среди демократов, — добавил Дудаков.

Политолог считает маловероятным полный разрыв отношений между США и Израилем в ближайшее время. Однако, по словам американиста, израильское лобби уже сейчас считает, что впервые за несколько десятилетий Вашингтон не выделит Тель-Авиву ежегодные транши в размере $3 млрд (215 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Трамп резко раскритиковал действия Нетаньяху на Ближнем Востоке во время телефонного разговора. По данным СМИ, американский лидер в эмоциональной форме осудил политику израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
