Спал с ножом в трусах: блогера из России чуть не изнасиловали в Афганистане

Российский тревел-блогер Семен Соловьев рассказал, как вынужден был спать с ножом в трусах во время путешествия в Афганистан. Молодой человек стал жертвой домогательств одного из мужчин, который согласился приютить их команду. NEWS.ru рассказывает историю Семена.

Блогер без денег

Семен Соловьев ведет свой блог на нескольких платформах. В видео он рассказывает, как пытается путешествовать по миру без денег. В одном из приветственных роликов он поясняет: его путешествия не обходятся ему бесплатно, но из дома он выходит «без единой копейки».

«Все деньги, которые я потрачу в путешествии, будут в нем же и заработаны», — поясняет Семен.

С января он публикует контент, который снял в Афганистане. Семен отмечает, что он и его товарищ сразу привлекли внимание местных жителей, как только они попали на территорию страны. Люди просто окружали туристов и молча смотрели на них, пока сами россияне не решались поговорить с ними посредством переводчика.

Поначалу у талибов возникли вопросы к российским блогерам, и они отвезли их на свою базу, где удерживали несколько дней. Каким образом Соловьев и его друг в итоге отправились в безнадзорное путешествие по стране, пока не уточняется. Блогер планирует рассказать все подробности в большом ролике, как только вернется в Россию.

Предлагал потереть спину

В марте в своем закрытом Telegram-канале «Синдром туриста» Соловьев рассказал, как их приютил местный житель.

«Мы отправились в Мазари-Шариф. Нам повезло, и мы сразу нашли машину прямо туда. Мужик был очень смешной. Он привез нас к магазину и спросил, что мы будем. Мы сказали: „Попить“. А он такой продавцу: „Попить“. Ха-ха-ха. Чисто афганцы между собой пытаются говорить на русском. В дороге этот же мужик позвал нас к себе в гости. Мы, конечно, согласились. Я так понял, что один из людей, с которыми он живет, является талибом. Мне даже удалось сфоткаться в соответствующей экипировке!» — делится Семен.

В другой соцсети блогер даже рассказал, что местные позволили им сделать несколько фотографий со своим оружием.

«В доме помимо него были еще пара его друзей талибов. Они показали нам свою национальную игру, дали сфоткаться с калашом, мы угорали и в целом весело проводили время», — говорил Соловьев.

Позже гостеприимные хозяева накормили российских туристов кебабом в одном из заведений и вернулись домой, где обустроили место для ночлега. Но тут между гостем и хозяином начались недопонимания.

«Этот огромный афганец начал ко мне подкатывать. Сначала это было даже весело, кто не любит гейские шутки (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Мы общались через переводчик. Там было что-то типа: „Я тебя хочу“. Я рассказал это остальным, они угорали в голос. Когда мы попросили душ, этот афганец сказал, что хочет со мной. „Пойдем вдвоем“, говорит. Все смеялись, типа вот он гей. Я думаю, ну шутки, да, смешно», — вспоминает Семен.

Однако шутка затянулась, и мужчина впрямь пошел провожать Семена в душевую, где предлагал потереть ему спину. В итоге российскому блогеру пришлось отказывать в таком гостеприимстве уже в довольно грубой форме.

Проверка ночью?

Но на этом домогательства не прекратились. Как только Семен вышел из душа, хозяин жилища продолжил заигрывания.

«После того как я помылся, вышел из душа, приходит он, начинает меня поднимать, то ли бороться, то ли обнимать. Я вообще не понимаю, я просто [в недоумении]. Мы возвращаемся в комнату, где сидят все ребята. Я злой. Рассказываю эту историю [другу] Русу, начинаю суетиться, рассказываю эту историю афганцам. И они объясняют, что это шутка, что они просто угорают, уговаривают нас остаться, что все хорошо», — делится Семен.

Параллельно с этим российские блогеры решили уточнить, как их новые друзья относятся к явлению «бача-бази» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Это форма сексуальной эксплуатации мальчиков в некоторых странах Центральной Азии и Среднего Востока. Ребенка из бедной семьи заставляют примерять женские образы и обслуживать половые интересы взрослых мужчин.

«Когда мы это спросили, они показывали на Аллаха и говорили: „Нет-нет-нет, у нас это запрещено, у нас такого нет, Аллах все видит“. Плюс они периодически читали намаз, поэтому их словам действительно хотелось верить», — делится блогер.

Спал с ножом в трусах

Тем не менее Семен был насторожен всю ночь и решил перестраховаться, положил к себе в нижнее белье нож.

«Не знаю, как это все на самом деле, но засыпал я с ножом в трусах. Перед сном прорабатывал движения, как я достану этот нож и всажу тупо в пузо этому афганцу. Реально была страшная ситуация, крайне непонятная. То ли это шутка, то ли это серьезно? Меня хотели бача-базишнуть! Но ночью все было нормально. Утром мы проснулись и просто ушли. Мужики нам сказали не обижаться, но осадок определенно остался, мягко говоря. Конечно, история эта суперзашкварная, я вообще не хотел ею делиться. Но раз уж я веду настоящий блог, не рассказать ее было бы просто нечестно», — признается Семен.

