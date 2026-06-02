В Гагаузии и. о. спикера местного парламента подал в отставку

В Гагаузии исполняющий обязанности спикера местного парламента Николай Орманжи заявил на пресс-конференции, что подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что депутаты не смогли определить условия проведения выборов в автономии, передает ТАСС.

Я принял решение сложить с себя полномочия. Я сделал все, что мог, для организации и проведения выборов в Народное собрание, — сказал Орманжи.

Ранее власти Гагаузской автономии официально отменили выборы в Народное собрание (парламент), которые были назначены на 21 июня. Вице-председатель парламента Георгий Лейчу заявил, что решение связано с невозможностью подготовиться к голосованию из-за систематических препятствий со стороны центральных властей Молдавии.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии через Конституционный суд пытаются лишить регион полномочий, предусмотренных законом об автономии, чтобы в дальнейшем упразднить ее. Так она прокомментировала предложение Министерства юстиции Молдавии оспорить в КС полномочия руководства автономии в вопросах проведения выборов и назначения глав силовых ведомств.