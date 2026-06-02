ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:51

В Гагаузии и. о. спикера местного парламента подал в отставку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Гагаузии исполняющий обязанности спикера местного парламента Николай Орманжи заявил на пресс-конференции, что подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что депутаты не смогли определить условия проведения выборов в автономии, передает ТАСС.

Я принял решение сложить с себя полномочия. Я сделал все, что мог, для организации и проведения выборов в Народное собрание, — сказал Орманжи.

Ранее власти Гагаузской автономии официально отменили выборы в Народное собрание (парламент), которые были назначены на 21 июня. Вице-председатель парламента Георгий Лейчу заявил, что решение связано с невозможностью подготовиться к голосованию из-за систематических препятствий со стороны центральных властей Молдавии.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии через Конституционный суд пытаются лишить регион полномочий, предусмотренных законом об автономии, чтобы в дальнейшем упразднить ее. Так она прокомментировала предложение Министерства юстиции Молдавии оспорить в КС полномочия руководства автономии в вопросах проведения выборов и назначения глав силовых ведомств.

Европа
Молдавия
Гагаузия
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.