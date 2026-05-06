Власти Гагаузии отменили выборы в парламент

Власти Гагаузской автономии Молдавии отменили назначенные на 21 июня выборы

Власти Гагаузской автономии официально отменили выборы в Народное собрание (парламент), которые были назначены на 21 июня. Вице-председатель парламента Георгий Лейчу заявил ТАСС, что решение связано с невозможностью подготовиться к голосованию из-за систематических препятствий со стороны центральных властей Молдавии.

21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем, — сказал Лейчу.

По его словам, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневом. Гагаузия (автономное территориальное образование на юге Молдавии) с 2023 года находится в затяжном конфликте с центральными властями из-за попыток унифицировать законодательство и ограничить полномочия региональных органов. Кишинев уже блокировал финансовую поддержку автономии и оспаривал легитимность ряда решений гагаузских властей.

Ранее пресс-служба оппозиционной партии «Гражданский конгресс» сообщила, что заявление молдавского президента Майи Санду о вхождении республики в состав Румынии можно считать госизменой. Там отметили, что уничтожение страны не может быть способом евроинтеграции.

