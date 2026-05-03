Молдавская оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за одного заявления Заявление Санду о вхождении Молдавии в состав Румынии посчитали госизменой

Заявление молдавского президента Майи Санду о вхождении республики в состав Румынии можно считать госизменой, сообщила в соцсетях пресс-служба оппозиционной партии «Гражданский конгресс». Там отметили, что уничтожение страны не может быть способом евроинтеграции.

Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена, — говорится в сообщении.

Ранее Молдавия запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск о выходе из объединения 8 апреля. Таким образом, страна официально перестанет быть частью СНГ в 2027 году.

До этого Санду заявляла, что лично проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией в регионе.

В свою очередь политический аналитик Корнелий Чуря отметил, что процесс евроинтеграции в Молдавии зашел в тупик, а жители республики все больше разочаровываются в этом пути. По его словам, на фоне растущего отторжения идеи среди населения правящая партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать выбранный курс диктаторскими методами.