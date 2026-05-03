День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 мая 2026 в 18:40

Молдавская оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за одного заявления

Заявление Санду о вхождении Молдавии в состав Румынии посчитали госизменой

Майя Санду Майя Санду Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление молдавского президента Майи Санду о вхождении республики в состав Румынии можно считать госизменой, сообщила в соцсетях пресс-служба оппозиционной партии «Гражданский конгресс». Там отметили, что уничтожение страны не может быть способом евроинтеграции.

Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена, — говорится в сообщении.

Ранее Молдавия запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск о выходе из объединения 8 апреля. Таким образом, страна официально перестанет быть частью СНГ в 2027 году.

До этого Санду заявляла, что лично проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией в регионе.

В свою очередь политический аналитик Корнелий Чуря отметил, что процесс евроинтеграции в Молдавии зашел в тупик, а жители республики все больше разочаровываются в этом пути. По его словам, на фоне растущего отторжения идеи среди населения правящая партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать выбранный курс диктаторскими методами.

Европа
Молдавия
Румыния
Майя Санду
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.