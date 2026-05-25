В Лос-Анджелесе ввели режим самоизоляции из-за мощного пожара

ABC: в Лос-Анджелесе ввели режим самоизоляции из-за пожара на заводе

В Саут-Гейте рядом с Лос-Анджелесом произошел крупный пожар на заводе шин и автозапчастей, передает ABC News. На фоне возгорания власти ввели режим самоизоляции для местных жителей.

Сообщается, что огонь быстро распространился по коммерческому зданию, из-за чего уровень пожарной тревоги был повышен до второго. Пожарные работают на крыше и специальных лестницах, пытаясь локализовать пламя.

Полиция перекрыла несколько улиц рядом с местом происшествия и попросила водителей пользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, в районе зафиксированы отключения электричества, данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее крупное возгорание произошло на северо-востоке Москвы, сообщил корреспондент NEWS.ru. Над районом поднялся густой столб дыма, который был виден издалека.

До этого на рынке в Коммунарке вспыхнул пожар на Проектируемом проезде. Главк МЧС России по столице уточнил, что огонь охватил первый этаж торгового павильона. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары.

