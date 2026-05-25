«У него незавидная судьба»: Степашин сделал заявление о Зеленском

Судьба у президента Украины Владимира Зеленского незавидная, и он прекрасно это понимает, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Так он ответил на вопрос о том, что по его мнению, ждет украинского лидера в будущем.

Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает, — заявил бывший глава российского правительства.

По мнению Степашина, для Зеленского любой вариант дальнейшего развития событий окажется неблагоприятным. Он отметил, что это не зависит от исхода.

Для него любое решение — продолжение войны или мир — самое худшее, — пояснил он.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович объяснил, что Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за ощущения собственной безнаказанности. Эксперт также осудил украинского политика за требования к ЕС.

До этого депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски заявил, что отказ президента Украины от предложенного плана интеграции страны в ЕС демонстрирует чрезмерную наглость Зеленского. По его словам, политик перешел все границы.