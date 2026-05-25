Стало известно, чем Россия готова поддержать Афганистан

Россия готова направить в Афганистан новую партию продовольствия на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в стране, сообщил «Известиям» специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что соответствующие решения могут быть реализованы во второй половине 2026 года при официальном обращении афганской стороны с конкретными запросами.

Нами уже предусмотрены [шаги], есть соответствующее разрешение руководства России, предусматривающее во второй половине года [возможность] оказать такую помощь, если афганское правительство обратится с конкретными пожеланиями, — заявил Кабулов.

Кратковременная стабилизация возможна за счет будущего урожая зерна, указал спецпредставитель. При этом он подчеркнул, что после сезонных сборов продовольственная ситуация может вновь ухудшаться.

Ранее министр торговли и промышленности страны Нуриддин Азизи заявил: Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу. Есть общая заинтересованность как со стороны Москвы, так и со стороны Кабула, чтобы достичь осязаемых результатов, отметил он.