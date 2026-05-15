15 мая 2026 в 17:03

Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов

Афганистан объявил о планах отправить в Россию трудовых мигрантов

Нуриддин Азизи Нуриддин Азизи Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу, заявил министр торговли и промышленности страны Нуриддин Азизи в комментарии ТАСС. Есть общая заинтересованность как со стороны Москвы, так и со стороны Кабула, чтобы достичь осязаемых результатов, отметил он.

Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов, — сказал Азизи.

По словам министра, единственное препятствие, которое существует, — это вопросы, связанные с языком. Он добавил, что тем не менее прилагаются усилия для преодоления этого барьера. Над этим вопросом работает совместная комиссия, которая ищет общее решение, чтобы добиться результата.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах. По его словам, США и их союзники должны признать ответственность за 20-летнее присутствие в стране.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
