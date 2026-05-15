Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов

Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу, заявил министр торговли и промышленности страны Нуриддин Азизи в комментарии ТАСС. Есть общая заинтересованность как со стороны Москвы, так и со стороны Кабула, чтобы достичь осязаемых результатов, отметил он.

Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов, — сказал Азизи.

По словам министра, единственное препятствие, которое существует, — это вопросы, связанные с языком. Он добавил, что тем не менее прилагаются усилия для преодоления этого барьера. Над этим вопросом работает совместная комиссия, которая ищет общее решение, чтобы добиться результата.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах. По его словам, США и их союзники должны признать ответственность за 20-летнее присутствие в стране.