Греф объяснил, куда вложить миллион рублей

Самым выгодным инвестиционным инструментом является банковский депозит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос журналиста, куда стоит вложить 1 млн рублей. По его словам, лучше всего делать долгосрочные инвестиции.

Как ни парадоксально, на сегодняшний день все равно самым доходным вложением является депозит, при том что ставки снижаются, — сказал он.

По словам Грефа, «Сбер» ежегодно анализирует, какие инвесторы оказались самыми успешными. Среди них широкий круг лиц и инвесторы внутри банка, то есть члены правления и руководства.

На десятилетнем, пятилетнем и трехлетнем горизонте победили консерваторы. Самое консервативное вложение — в депозиты, — подчеркнул Греф.

Ранее глава Сбербанка заявил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». Он перечислил эти факторы: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

До этого глава Сбербанка заявил, что традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию. По его словам, стране нужна новая модель развития.