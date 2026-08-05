Залужный признал правду о членстве в НАТО: за что теперь воевать украинцам

Залужный признал правду о членстве в НАТО: за что теперь воевать украинцам

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал, что страна никогда не вступит в НАТО. По его словам, доктрины Североатлантического альянса не соответствуют темпам развития украинских войск, при этом Киев по-прежнему нуждается в оружии и технологиях западного производства. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Залужный лукавит и членство страны в Блоке постоянно откладывается по другим, более веским причинам. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что Залужный сказал о НАТО

Залужный принял участие в совещании украинских послов в Киеве, на котором обсуждались вопросы евро-атлантической интеграции. Глава дипмиссии в Лондоне признал, что Украина никогда не вступит в НАТО, назвав все разговоры о ее членстве «сказками».

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки, что вот-вот мы вступим. К сожалению, никогда мы в нее не вступим», — отметил экс-главком ВСУ.

По словам Залужного, с тем «уровнем развития», который есть у украинской армии, невозможно присоединяться к организации, руководствующейся «доктринами Второй мировой войны».

«Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть. И будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня России», — резюмировал генерал.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru обратил внимание на важный нюанс — стремление Украины вступить в НАТО официально закреплено в ее конституции.

«После этих слов Залужного Владимир Зеленский должен был лишить его должности посла, ведь бывший главком опровергает одно из положений Основного закона страны. Но Зеленский смолчал», — заметил эксперт.

По его словам, причина проста: Залужный лишь констатировал то, что все и так прекрасно понимают.

«Украину никогда не примут в НАТО, потому что в этом нет смысла. Она и так воюет за Североатлантический альянс, который при этом не несет за нее никакой ответственности. Очень удобно», — подчеркнул Олейник.

Валерий Залужный Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Как Украина сотрудничает с НАТО

Путь Украины в Альянс начался более 20 лет назад, когда в феврале 1994 года она первой из стран СНГ подписала рамочное соглашение об участии в программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ). 9 июля 1997 года на саммите в Мадриде была подписана Хартия об особом партнерстве страны с Блоком: появилась Совместная постоянная комиссия Украина — НАТО, курирующая вопросы двусторонних отношений.

В 2002 году при президенте Леониде Кучме Украиной было принято решение об интеграции в Альянс. В 2005-м страна присоединилась к программе НАТО «Ускоренный диалог», а в январе 2008-го обратилась с просьбой о присоединении к Плану действий по подготовке к членству в организации.

В июле 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал закон «Об основах внешней и внутренней политики», утвердив внеблоковый статус страны и отказавшись от ее притязаний на вступление в Альянс. Однако практически сразу после госпереворота 2014 года руководство НАТО решило не просто возобновить, но и расширить сотрудничество с Киевом.

Спустя несколько месяцев Верховная рада проголосовала за отказ от внеблокового статуса и возвращение к курсу на сближение с НАТО. В сентябре 2015-го была обнародована новая редакция военной доктрины Украины, в которой Россия открыто называлась военным противником. Спустя еще два года украинский парламент поддержал законопроект, закрепивший членство в Альянсе как приоритет внешней политики страны.

В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в Блок в ускоренном порядке. При этом генсек организации Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.

По мнению Олейника, сегодня Украина фактически исполняет функции натовской ЧВК.

«ВСУ воюют с Россией оружием НАТО и на деньги стран — участниц Альянса. Украина получает от Запада разведданные и согласовывает с организацией все назначения на высшие должности в своих войсках. Но ни моральной, ни юридической ответственности НАТО за страну так и не несет. Альянс просто нашел дураков воевать с русскими вместо него», — подчеркнул экс-нардеп.

Линдси Грэм во время визита в Киев в 2023 году Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он напомнил одиозный диалог, который состоялся в мае 2023 года между ныне покойным сенатором США Линдси Грэмом и президентом Украины.

«Русские умирают... Это наша лучшая инвестиция», — с улыбкой сказал Зеленскому Грэм.

«Спасибо большое», — ответил глава государства.

Что будет с Украиной дальше

В конце 2025 года Зеленский заявлял, что, по его мнению, Украине не нужно менять положение конституции, в котором закреплено стремление к членству в НАТО. При этом он выражал готовность отказаться от этого курса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Политолог член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru отметил, что постсоветская Украина всегда хотела быть частью Запада, поэтому вступление в ЕС и НАТО для нее фактически превратилось в «смысл существования».

«Но НАТО уже не светит. Однако еще есть надежда на вступление в Евросоюз — по крайней мере, украинцев в этом уверяют. Логика пропаганды простая: „Нас не берут в ЕС, потому что русские бомбят. Как только мы победим — сразу возьмут. Поэтому надо воевать“. Другой вопрос, что с ЕС будет так же, как с НАТО», — уверен Безпалько.

Доктор экономических наук Алексей Зубец придерживается схожего мнения: в Евросоюз Украину не примут.

«Ведь в таком случае Европе придется открыть свой рынок для дешевого украинского зерна — единственной, по сути, востребованной статьи экспорта республики. Но этот шаг буквально разорит фермеров Польши, Румынии, Германии, Франции и других стран. В них начнется социальный бунт, на который Европа не согласится», — уверен собеседник NEWS.ru.

Тот факт, что у Киева нулевые шансы вступить в ЕС, признают и сами европейцы. Например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera отмечал: «Если Украина, учитывая ее размеры и экономическую систему, войдет в Европу, то для многих стран ЕС немедленно начнется очень серьезный сельскохозяйственный кризис, чего не могут допустить даже в Германии».

Военнослужащий ВСУ Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зубец полагает, что сейчас лучший вариант, который рассматривает для себя большинство украинцев, — это дождаться прекращения военных действий и открытия границ, а затем «лично интегрироваться в Европу».

«Так уже поступили миллионы украинцев. Будут собирать клубнику, выносить за пенсионерами горшки. Зато в ЕС», — заключил экономист.

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