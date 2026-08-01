Европу накрыл кризис: десятки тысяч мигрантов из Африки штурмуют Испанию

Десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвались в испанские анклавы Сеута и Мелилья на севере Африки. Ситуация оказалась настолько серьезной, что власти Испании приняли решение направить в населенные пункты военных, чтобы обеспечить порядок и вернуть нелегалов на родину. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: это начало полномасштабного миграционного кризиса в Европе, кульминация которого еще впереди. К чему он приведет и почему может отразиться на ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Сеуте и Мелилье

Марокканцы начали активно прорываться в испанские анклавы на севере Африки накануне, 30 июля. Основной удар на себя приняла Сеута: ее мэр Хуан Хесус Вивас заявил о прибытии примерно 60 тысяч человек в течение полутора суток, в то время как количество нелегалов в Мелилье составляет около 300–400.

Люди — в основном молодые мужчины — идут пешком, а также плывут на переполненных лодках по морю. Согласно последним официальным данным, уже более 40 человек погибли, пытаясь добраться до городов вплавь.

Глава ассоциации, представляющей сотрудников Гражданской гвардии Испании в Сеуте, Рашид Сбихи охарактеризовал происходящее в городе как «абсолютный хаос» и «полный коллапс». Чтобы обеспечить на улицах порядок, королевство направило в анклав военных.

«Вооруженные силы будут оказывать поддержку Гражданской гвардии в осуществлении ее полномочий, а также будут выполнять те задачи, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения безопасности в городе Сеута», — заявили в испанском правительстве.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: JesAƒAS Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока взять ситуацию под контроль военнослужащим не удалось — мигранты буквально захватили городские улицы. Лишь около 400 из них сейчас ожидают размещения в центре временного пребывания иностранцев, причем все 512 мест в учреждении уже заняты. Рядом с переполненным зданием возник стихийный лагерь.

Премьер Испании Педро Санчес пообещал, что правительство королевства будет сотрудничать с марокканскими властями и добиваться возвращения мигрантов домой «как можно скорее». В пятницу он лично прибыл в Сеуту, однако местные жители встретили его криками «сукин сын» и требованиями уйти в отставку.

Зачем марокканцы прорвались в Испанию

В МВД Испании считают, что причиной миграционного кризиса стало решение Верховного суда от 8 июля, которое запретило немедленное выдворение нелегалов из Сеуты и Мелильи. Согласно постановлению, теперь местные власти должны предоставить каждому иностранцу возможность запросить убежище.

В министерстве отметили, что на этом фоне в регионе активизировались сети торговли людьми, которые используют решение суда для продвижения потока нелегальных мигрантов. Утверждается, что они распространяли в соцсетях сообщения, обещающие почти гарантированный переезд в Евросоюз, что и спровоцировало марокканцев на прорыв границы. При этом дополнительным стимулом послужила недавно инициированная испанским правительством легализация около 500 тысяч мигрантов, уже живущих в королевстве без документов.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причины нового миграционного кризиса кроются в либеральности властей в странах ЕС.

«Защита прав человека, помощь бедным вне зависимости от того, почему они бедные, содействие разного рода меньшинствам — основа их социальной политики. Вот они и пускают в свои страны мигрантов», — сказал эксперт.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат политических наук элитолог Дмитрий Журавлев в свою очередь уточнил важный момент.

«Дело даже не столько в либералах, сколько в сознании среднего европейца. „Надо помогать всем сирым и убогим, их нужно кормить и все им прощать“ — так, к сожалению, рассуждает большинство европейских обывателей», — сказал собеседник NEWS.ru.

Свою роль, по словам Сафонова, играют и экономические причины, которыми нелегалы активно пользуются.

«Население Европы стареет, инфляция растет. Чтобы увеличить число работников и одновременно меньше тратить на оплату их труда, работодатели и привлекают мигрантов. К тому же наличие мигрантов ограничивает требования к зарплате со стороны „коренных“ жителей. Компании дают понять: не проси повышения оплаты труда, а то наймем иностранца, которому можно платить еще меньше», — объяснил профессор.

Как будет развиваться миграционный кризис

Кризис в Сеуте и Мелилье уже вызвал международный резонанс. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала в соцсети X о готовности принять чрезвычайные меры для защиты границ, чтобы мигранты не перебрались в Италию. А глава итальянского МИД Антонио Таяни обвинил правительство Педро Санчеса в «поощрении торговли людьми».

«Из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство Италии рассматривает возможность приостановить действие Шенгенского режима в отношениях с Испанией», — пишет Corriere della Sera.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала «молниеносной» высылки мигрантов из Сеуты. Она поручила разобраться с инцидентом еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и комиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце.

Однако Сафонов считает: уже слишком поздно. Миграционный кризис в Европе будет только усугубляться вне зависимости от того, как развернутся события в Сеуте.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: JesAƒAS Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ближневосточный кризис, обострившийся в 2023 в секторе Газа, уже привел к увеличению числа мигрантов в Европе. Война в Иране может привести к появлению новых беженцев. И поедут они, конечно, в Европу. Во-первых, ближе, во-вторых, там платят пособия. А к ближневосточным беженцам добавятся африканские, ведь рождаемость в Африке растет, а экономическая ситуация особо не улучшается. Плюс очень жарко, болезни, проблемы с продовольствием и водой. Так что в ЕС поедут обязательно», — уверен эксперт.

Журавлев придерживается схожего мнения.

«Те же марокканцы понимают, что получать пособие и бездельничать в Испании намного интереснее, чем работать в Марокко. Кстати, Испания и Италия захлебнутся от мигрантов первыми: они к Африке ближе всего», — считает политолог.

При чем тут Россия

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что массовый приток мигрантов в Евросоюз, который несомненно произойдет, может сыграть на руку России. Политолог-европеист Вадим Трухачев сказал:

«Только масштабный миграционный кризис способен отвлечь европейцев от помощи Украине и подготовки войны с Россией. Им будет просто не до Украины».

По мнению Журавлева, Европа в первую очередь столкнется с резким ростом финансовой нагрузки: расходы стран ЕС на «содержание бездельников» будут увеличиваться, а значит, у Запада останется меньше денег на помощь Киеву и модернизацию собственных армий.

«Кроме того, произойдет и рост консервативных настроений. Миграционный кризис уже привел к резкому росту популярности Марин Ле Пен во Франции и партии „Альтернатива для Германии“ в ФРГ. В Польше и Венгрии он в свое время привел консерваторов к власти», — напомнил политолог.

С консерваторами, уверен он, Россия быстрее найдет общий язык, чем с либералами.

«Миграционный кризис может привести к смене политических элит в Европе. А именно это России и нужно», — заключил элитолог.

Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press Испания. Мигранты из Марокко в испанском городе Сеута Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

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