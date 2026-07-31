Фон дер Ляйен выступила против марокканских мигрантов в Испании Фон дер Ляйен призвала прекратить незаконные пересечения границы в Сеуте

Нужно незамедлительно остановить незаконные пересечения испанско-марокканской границы в Сеуте, написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в X. По ее мнению, возвращение мигрантов на родину должно быть молниеносным.

Опасные пересечения границы должны быть немедленно остановлены. Также нужно устранить сети контрабандистов. Возвращения людей на родину должны пройти так быстро, как позволяют наши законы, — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что подключила к решению кризиса на границе еврокомиссаров по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера и по делам Средиземноморья Дубравке Шуице. Первый обеспечит дополнительную поддержку для Испании, а второй — будет сотрудничать с властями Марокко.

Ранее премьер-министр европейской страны Педро Санчес назвал в ходе пресс-конференции произошедший прорыв мигрантов нападением и нарушением территориальной целостности государства. Он напомнил, что Сеута — испанский город и случившееся заслуживает самого решительного осуждения со стороны властей.