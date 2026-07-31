Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе Экономист Зубец: топливный кризис продлится в Европе как минимум до 2029 года

Топливный кризис в Европе, который начался на фоне ближневосточного конфликта, не закончится раньше 2029 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, ситуация не улучшится, пока Дональд Трамп остается на посту президента США.

Мириться с Ираном он не намерен, а победить его не может. Это значит, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться. А с ней — дефицит нефти и высокие цены, — отметил Зубец.

При этом он обратил внимание, что и сами США сегодня страдают от ситуации на топливном рынке. Но для них потери вызваны еще и ударами ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются крупные американские компании.

По всей видимости, Владимир Зеленский мстит Дональду Трампу за то, что он не дал Украине ракеты для комплексов Patriot, — предположил Зубец.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали два нефтяных танкера возле терминала КТК в Черном море. В консорциуме уточнили, что среди сотрудников организации и ее подрядчиков погибших и пострадавших нет.