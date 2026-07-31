Экс-нардеп раскрыл, что стоит за встречей Трампа с Зеленским

Истинное отношение американского президента Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому станет понятно только после завершения выборов в Соединенных Штатах, заявил в беседе с ИС «Вести» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, атака ВСУ на иранское судно была попыткой Киева продемонстрировать лояльность Вашингтону и выгодно выделиться на фоне европейских союзников перед визитом Зеленского в Белый дом.

На самом деле для Дональда Трампа это не имеет абсолютно никакого значения. Более того, я думаю, он встретился с Зеленским больше исходя из своего интереса и ситуации, которая у него складывается внутри Соединенных Штатов Америки. Вообще на все, что сейчас происходит и все, что говорит и делает Трамп, надо смотреть через призму предстоящей, очень важной, конечно же, для Трампа, предвыборной кампании, этих самых промежуточных выборов, — отметил Килинкаров.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не получил значимых результатов по итогам визита в США. По его оценке, украинский лидер не добился поставленных целей во время поездки.