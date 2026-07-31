Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 14:26

Экс-нардеп раскрыл, что стоит за встречей Трампа с Зеленским

Экс-нардеп Килинкаров: Трамп встретился с Зеленским из политического расчета

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Juliana Luz/US White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Истинное отношение американского президента Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому станет понятно только после завершения выборов в Соединенных Штатах, заявил в беседе с ИС «Вести» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, атака ВСУ на иранское судно была попыткой Киева продемонстрировать лояльность Вашингтону и выгодно выделиться на фоне европейских союзников перед визитом Зеленского в Белый дом.

На самом деле для Дональда Трампа это не имеет абсолютно никакого значения. Более того, я думаю, он встретился с Зеленским больше исходя из своего интереса и ситуации, которая у него складывается внутри Соединенных Штатов Америки. Вообще на все, что сейчас происходит и все, что говорит и делает Трамп, надо смотреть через призму предстоящей, очень важной, конечно же, для Трампа, предвыборной кампании, этих самых промежуточных выборов, — отметил Килинкаров.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не получил значимых результатов по итогам визита в США. По его оценке, украинский лидер не добился поставленных целей во время поездки.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.