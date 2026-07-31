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31 июля 2026 в 14:04

В КНДР предрекли войну в одном регионе из-за США

ЦТАК: действия США неминуемо приведут к войне на Корейском полуострове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наращивание штатной численности американского военного присутствия в Японии ускоряет приближение вооруженного конфликта на Корейском полуострове, говорится в статье северокорейского государственного издания ЦТАК. Авторы материала утверждают, что из-за этого начало противостояния является лишь вопросом времени.

В публикации подчеркивается, что Вашингтон целенаправленно подготавливает японские Силы самообороны к участию в военных действиях. Авторы полагают, что подобные шаги неминуемо ведут к эскалации: военное взаимодействие США, Японии и Южной Кореи наращивает конфликтный фон в регионе, а дислоцированные на японских островах американские подразделения способны выступить в роли одного из первоочередных резервов при вспышке боевых действий. Помимо этого, корейское информагентство упрекнуло Вашингтон в склонности к военным авантюрам и расценило данное поведение как обоснование для наращивания ядерного арсенала КНДР в целях сдерживания.

Ранее спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик выступил с предложением провести межкорейские межпарламентские переговоры с КНДР в любой форме — очно или по видеосвязи — для понижения уровня конфронтации на Корейском полуострове. С данной инициативой он обратился в ходе торжеств по случаю 78-й годовщины Дня конституции страны.

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