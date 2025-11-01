«Несбыточная мечта»: в КНДР поставили точку в вопросе денуклеризации

Денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо. По его словам, которые приводит агентство ЦТАК, достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз.

Денуклеаризация — это «несбыточная мечта», которую никогда не удастся осуществить, — сказал Пак Мен Хо.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Он признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации. Позднее он заявил, что США и КНДР не смогли согласовать встречу глав государств.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что заявления президента США о желании урегулировать корейский конфликт являются способом привлечения внимания. Он считает, что подобное высказывание необходимо Трампу для создания амплуа эксперта по трудным вопросам.