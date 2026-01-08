Мирные жители погибли в ДНР при ударе ВСУ по наводке «рыжего Голландца» В Красноармейске девять человек погибли при ударе ВСУ по наводке волонтера

Девять мирных жителей погибли в Красноармейске ДНР при ударе ВСУ по многоквартирному дому по наводке украинского волонтера Дениса Христова, заявил в беседе с ТАСС спасенный из города Сергей Гуранич. По его словам, обрушились все девять этажей здания.

Волонтер — этот рыжий с позывным Голландец — приехал к девятиэтажке. <...> Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило, — отметил Гуранич.

На месте прилета были найдены фрагменты ракеты с иностранной маркировкой, добавил мужчина. При этом местные жители слышали выход ракеты со стороны Днепропетровской области, где на тот момент находились украинские бойцы.

Это явно было по его наводке, и не первый раз, — резюмировал Гуранич.

Ранее стало известно, что трое украинских военнослужащих попали в плен в Сумской области. Среди них оказался боец из нацистского штурмового полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область. Основу «Арея», помимо националистов, составляют бывшие заключенные, осужденные по тяжелым статьям, а также иностранные наемники.