Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:21

Мирные жители погибли в ДНР при ударе ВСУ по наводке «рыжего Голландца»

В Красноармейске девять человек погибли при ударе ВСУ по наводке волонтера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Девять мирных жителей погибли в Красноармейске ДНР при ударе ВСУ по многоквартирному дому по наводке украинского волонтера Дениса Христова, заявил в беседе с ТАСС спасенный из города Сергей Гуранич. По его словам, обрушились все девять этажей здания.

Волонтер — этот рыжий с позывным Голландец — приехал к девятиэтажке. <...> Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило, — отметил Гуранич.

На месте прилета были найдены фрагменты ракеты с иностранной маркировкой, добавил мужчина. При этом местные жители слышали выход ракеты со стороны Днепропетровской области, где на тот момент находились украинские бойцы.

Это явно было по его наводке, и не первый раз, — резюмировал Гуранич.

Ранее стало известно, что трое украинских военнослужащих попали в плен в Сумской области. Среди них оказался боец из нацистского штурмового полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область. Основу «Арея», помимо националистов, составляют бывшие заключенные, осужденные по тяжелым статьям, а также иностранные наемники.

Красноармейск
ДНР
ВСУ
волонтеры
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.