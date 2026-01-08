Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:01

ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ

ТАСС: боец из полка ВСУ «Арей» попал в плен к ВС России в Сумской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трое украинских военнослужащих попали в плен в Сумской области, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, среди них оказался боец из нацистского штурмового полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область.

В Сумской области в плен взяты трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253-го отдельного штурмового полка «Арей», — подчеркнул собеседник агентства.

Как рассказали военнопленные, основу «Арея», помимо националистов, составляют бывшие заключенные, осужденные по тяжелым статьям, а также иностранные наемники. Полк, образованный из 253-го отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ, участвовал в атаке на Курскую область и понес большие потери.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало расширять штат штурмовых подразделений. Источники отметили, что процесс включает в себя увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильственной мобилизации.

До этого стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку украинской РСЗО «Буран». Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр». Кроме того, потери противника составили более 425 военнослужащих, уничтожены танк Leopard и девять боевых бронированных машин.

ВСУ
военнопленные
ВС РФ
Сумская область
