12 марта 2026 в 17:27

Захарова раскрыла, что ждет Молдавию после разрыва связей с СНГ

Захарова: Молдавию втягивают в орбиту геополитических интересов Евросоюза

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Власти Молдавии нацелены на вступление в Евросоюз, который пока не сделал никаких конкретных предложений о помощи или развитии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, единственным результатом этого шага станет втягивание Кишинева в орбиту геополитических интересов ЕС.

Что ждет Молдавию, которая втягивается в ЕС без каких-то конкретных предложений о помощи или развитии, а только за счет дутых обещаний? Втягивание в орбиту геополитических интересов Европейского Союза, но никоим образом не помощь, потому что Евросоюзу не из чего эту помощь им выделять, — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что многие эксперты в самой Молдавии сегодня предупреждают о неминуемом крахе национальной экономики после выхода страны из СНГ.

Потому что все это происходит на фоне пробуксовки реализации так называемого евроинтеграционного проекта. А самое главное — посмотрите, что происходит с евроинститутами и что происходит внутри ЕС: кризис экономический, финансовый, промышленный, — указала Захарова.

Ранее правительство Молдавии одобрило денонсацию основополагающих соглашений, на которых базируется членство республики в СНГ. Инициатором такого шага выступил молдавский МИД, по мнению которого ключевые принципы содружества якобы не соблюдаются.

