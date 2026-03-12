Названо количество домов, построенных в новых регионах России В Донбассе и Новороссии восстановили и построили более 7 тыс. домов

Более 7 тыс. жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии в рамках работы «Единой России» по развитию исторических регионов, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести качество жизни в этих субъектах до общероссийского уровня, передает ТАСС.

В исторических регионах уже построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детских садов, более 70 фельдшерских и акушерских клубов, — сообщил Якушев.

Он отметил, что столь масштабные работы впервые в современной истории ведутся в условиях продолжающихся боевых действий.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что работа по правовой интеграции новых регионов в состав России практически завершилась. По ее словам, сейчас регионы живут по единому законодательству страны. Она отметила, что сейчас стоят новые задачи, а именно открытие новых спортивных центров и проведении соревнований, что говорит о переходе к мирной жизни.