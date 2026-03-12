Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:40

Названо количество домов, построенных в новых регионах России

В Донбассе и Новороссии восстановили и построили более 7 тыс. домов

Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 7 тыс. жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии в рамках работы «Единой России» по развитию исторических регионов, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести качество жизни в этих субъектах до общероссийского уровня, передает ТАСС.

В исторических регионах уже построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детских садов, более 70 фельдшерских и акушерских клубов, — сообщил Якушев.

Он отметил, что столь масштабные работы впервые в современной истории ведутся в условиях продолжающихся боевых действий.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что работа по правовой интеграции новых регионов в состав России практически завершилась. По ее словам, сейчас регионы живут по единому законодательству страны. Она отметила, что сейчас стоят новые задачи, а именно открытие новых спортивных центров и проведении соревнований, что говорит о переходе к мирной жизни.

Донбасс
Новороссия
дома
новые регионы
Малороссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ в Грайворонском округе
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.