02 февраля 2026 в 13:07

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
События, происходящие сегодня на территории Украины, во многом обусловлены ее исторической ролью. В разные времена разные украинские территории находились под властью разных племен и государств. Здесь проживали греки, славяне, монголы, турки, поляки, литовцы, молдаване, австрийцы и другие. Это отразилось и на культуре, и на идеологии, и на населении как таковом. Редакция NEWS.ru подробно изучает весь исторический путь Украины и населявших ее людей с древнейших времен и до наших дней.

Первые поселения

Первые представители человеческого рода на территории современной Украины появились более миллиона лет назад, в эпоху нижнего палеолита. Это были питекантропы, пришедшие из Юго-Западной Азии. О данном факте свидетельствуют археологические находки орудий труда и остатков жилищ из камня. Позднее им на смену приходят неандертальцы, которые первыми плотно заселили южные земли Украины. Приблизительно в 35-м тысячелетии до н. э. неандертальцы были вытеснены представителями Homo sapiens, которые впоследствии обосновались на этих территориях. Их основными занятиями были охота и собирательство, позднее они перешли к земледелию и скотоводству.

В связи с массовым переселением народов в XV веке до н. э. территорию Украины начинают заселять кочевники. Первым и наиболее известным народом были ираноязычные киммерийцы. Спустя несколько сотен лет они были выдавлены скифами, которые по прибытии решают основать централизованное государство на данных землях. В дальнейшем оно будет называться Скифией. Одновременно с ними греки берутся за освоение черноморского побережья. К II столетию до н. э. контроль над украинскими землями перешел к соседям скифов — сарматам.

В начале новой эры за территории современной Украины велись ожесточенные бои. В III веке н. э. их заселяют готы, которые создают здесь собственное королевство. Через 100 лет их вытесняют на запад гунны, более многочисленный и влиятельный народ, пришедший из Азии. Они в свою очередь ведут войну с римлянами. Последние наносят им несколько крупных поражений, вследствие чего империя гуннов распадается. Для Рима Украина была далекой колонией, поэтому в дальнейшем земли переходят под контроль новоприбывших славянских племен. Здесь зарождаются новые культуры и языки, в результате чего племена разделяются на несколько самостоятельных народов — древляне, поляне, хорваты, северяне, волыняне, уличи, тиверцы и др. Вскоре они подпадают под влияние Аварского, а затем Хазарского каганатов.

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киевская Русь

Отдельным этапом в истории Украины принято считать образование и развитие на ее территории славянского государства Киевская Русь. Появилось оно благодаря деятельности новгородских князей из династии Рюриковичей. В особенности отличились Олег и Святослав Игоревич — первый освободил днепровские земли от дани Хазарского каганата, второй же полностью разгромил империю. Украинские земли перешли под полный контроль Древней Руси, а столица государства была перенесена в Киев. В 988 году киевский князь Владимир принимает христианство и провозглашает его основной государственной религией. Столица становится митрополией, людей начинают обучать грамоте. Сама эпоха правления Владимира и его сына Ярослава войдет в историю как золотой век Киевской Руси — именно при них Русь стала одним из наиболее развитых европейских государств, которое по уровню жизни могло конкурировать с Византией.

В 1054 году умирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьями — Изяславом, Святославом, Всеволодом, Вячеславом и Игорем. Первому достаются Киевские земли, второму Черниговские, третьему — Переяславские. Двое других братьев погибают. Желание властвовать над бо́льшим числом земель породило междоусобные войны между наследниками. Параллельно с этим на территорию Руси происходят набеги половцев. С целью защититься от них в 1097 году действующие князья собираются на съезде в городе Любече и договариваются о прекращении междоусобиц. Тем не менее в середине XII века Киевская Русь распадается на отдельные княжества, а половцы продолжают разворовывать земли. Вдобавок к этому в начале XIII века на княжества начинают нападать монголы. В результате нашествия хана Батыя в 1240 году Киев берется штурмом и сжигается дотла. К концу XIII века город приходит в полное запустение, а все остальные русские территории покоряются Золотой Орде.

Князь Ярослав Мудрый Князь Ярослав Мудрый Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Великое княжество Литовское

В XIV веке многие украинские земли, включая Киевское, Черниговское, Галицкое и Волынское княжества, были захвачены литовским князем Ольгердом. Произошло это практически ненасильственно — местные правители были истощены из-за борьбы с татаро-монгольским игом и внутренней раздробленности. Кроме них в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ) вошли и белорусские территории. Суммарно покоренные земли составляли 90% всей территории ВКЛ. Именно это обеспечило украинцам равные права с литовцами — православие стало главной религией, а западнорусский язык был принят в качестве государственного. В 1398 году официальным названием государства стало «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское».

Некоторые украинские земли во второй половине XIV века отошли другим государствам — так, Галицкие земли были завоеваны польским князем Казимиром III, Буковина вошла в состав Молдавского княжества, а Закарпатье стало частью Венгерского королевства.

С целью защититься от посягательств крестоносцев и Московского княжества ВКЛ вступает в коалицию с Польским королевством. В 1385 году правители государств подписывают Кревскую унию. С тех пор на территории государства католичество закрепляется как основная религия, а участие православных в государственной деятельности ограничивается. Эти нововведения вызывают разногласия внутри государства, в результате чего на территории ВКЛ за 100 лет происходят три гражданские войны. В ходе последней из них (1432–1439) образовывается Русское воеводство, которое интегрируется в состав Польского королевства. Его административным центром становится город Львов. Во второй половине XV века ликвидируются Волынское и Киевское княжества.

Речь Посполитая

В 1569 году властями Великого княжества Литовского и Польского королевства закрепляется Люблинская уния — государственный союз, провозглашающий создание нового объединенного государства — Речи Посполитой. Территории Киевщины, Волыни, Подолья, Подляшья и Брацлавщины переходят во владение Польши. Для жителей земель подобный передел ухудшает их положение — атаки степняков не прекращались, вместе с тем правительство облагало их данью. Более того, в 1596 году была принята Брестская уния, согласно которой Киевская митрополия объединялась с католической церковью.

Недовольство местных жителей приводит к появлению казачества — военного сословия, сопротивляющегося польскому игу и нападению татар и турок. Казаки начинают строить труднодоступные военные поселения (сечи) и всячески отбиваться от покушений на границы будущей Украины. Центром казачьего поселения становится Запорожская Сечь. Развитие казачества привело к тому, что его члены фактически создали отдельное государство внутри Речи Посполитой, которое не подчинялось прямым указаниям правителей. Помимо защиты от вражеских нападений, казаки и сами устраивали набеги на приграничные территории, в результате чего освобождали плененных соотечественников и обогащались на грабежах.

В то же время часть казаков находилась на службе у польского короля Сигизмунда II. Их также называли реестровыми казаками. Находились они под предводительством гетмана (военного начальника) Петра Сагайдачного.

Украина Украина Фото: Konstantin Tarusov/Russian Look/Global Look Press

От гетманщины к Малороссии

Гетманщиной принято называть земли, находившиеся под непосредственным правлением казачьего гетмана. Она берет свое начало в 1648 году на фоне притеснений со стороны польского дворянства — украинские казаки устраивают бунт под предводительством Богдана Хмельницкого. В союзе с Крымским ханством казаки в течение года отвоевывают бо́льшую часть украинских земель и заключают мирный договор с польским королем Яном II Казимиром.

Спустя три года войска Речи Посполитой нападают на казачьи поселения и отвоевывают некоторые территории, включая Киев. В 1654 году атаманами созывается Переяславская рада. По итогу Богдан Хмельницкий решает присоединить казачьи земли к Московскому царству. Это решение приводит к русско-польской войне, которая длится 13 лет (1654–1667). В результате нее территория Левобережной Украины отходит России, а Правобережная Украина остается под властью Речи Посполитой.

После смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году власть гетманов над казачьими владениями была значительно ослаблена — это стало следствием борьбы за престол. Вплоть до 1687 года на территориях Гетманщины шла гражданская война.

В то же время на украинские земли покушается Османская империя — так, в сражении с Речью Посполитой она завоевывает Подолье, а после заходит и на территории, контролируемые Россией, в результате чего Запорожье признается сферой турецкого влияния.

Во время Северной войны гетман Иван Мазепа решает вывести Гетманщину из-под контроля России и поддержать шведские войска. Под его командованием около трех тысяч казаков переходят на сторону шведов. Тем не менее они терпят поражение, и гетману приходится бежать в Турцию. К 1764 году Гетманщина полностью расформировывается, а в 1775 году Екатерина II полностью ликвидирует Запорожскую Сечь.

Гетман Богдан Хмельницкий Гетман Богдан Хмельницкий Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

В конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией происходят разделы Польши, в результате которых Галиция достается Австрийской империи, а вся остальная Правобережная Украина — Российской. Кроме этого, в ее владения входят Подолье и Волынь. Также Екатерина II в ходе русско-турецкой войны забирает земли Приазовья и Крыма. На этих территориях она закладывает новые города и образует новые губернии, которые существуют и по сей день. Данные владения начинают обживать восточные славяне, сербы и греки.

Именно в этот период казачество лишается всяческой независимости и становится Малороссией.

Украинская Народная Республика

В результате Февральской революции 1917 года Российская империя была ликвидирована. На этом фоне в Киеве создается Центральная рада Украины (ЦР), которая и берет на себя управление украинскими землями. Рада начинает вести переговоры с Временным правительством с целью войти в состав Российского государства на правах автономии. Однако этот процесс прерывает Октябрьская революция, в результате которой к власти пришли большевики. В ноябре того же года Рада объявляет о создании Украинской Народной Республики. Спустя несколько месяцев большевики захватывают власть в Киеве. В связи с этим Рада просит военной помощи у Германии. 1 марта 1918 года немецкие войска входят на территорию Украины и помогают восстановить контроль ЦР над землями. Позднее им приходиться отступить — поражение в войне и вспыхнувшая революция осложнили их положение.

СССР

В 1922 году Украина входит в состав Советского Союза, став одной из стран — основательниц первого в мировой истории пролетарского государства. «Украинский трудовой народ не хочет жить какой-то отдельной жизнью от трудового русского народа. Он хочет братского Союза!» — говорил один из лидеров большевиков и создатель Красной армии Лев Троцкий.

История Украинской СССР в 1920-е и 1930-е годы полна драматического напряжения и неразрывно связана с историей всего Советского Союза. Главная тема этих лет — форсированная индустриализация. Строятся и начинают свою работу многочисленные фабрики и заводы. Среди них Горловский, Днепродзержинский, Северодонецкий, Рубежанский химические комбинаты, Черкасский завод химического волокна, Днепропетровский шинный завод.

В 1939–1940 годах вследствие Договора о ненападении между Германией и СССР Украинская ССР заполучила земли Западной Украины, Северной Буковины и Бессарабии.

Во время Великой Отечественной войны УССР находилась в самом уязвимом положении наряду с БССР, поскольку их земли были ближайшими к Европе. Оккупация территории продолжалась с 1941 по 1944 год, всего погибло более пяти миллионов украинцев, инфраструктура была полностью разрушена.

По окончании войны к Украинской ССР было присоединено Закарпатье, а в 1954 году ей был передан и Крым, до того момента находившийся в составе РСФСР.

Вплоть до середины 1980-х Украина находилась в относительно стабильном положении, однако после экономика пришла в упадок. В 1990 году принимается Декларация о суверенитете, а в 1991-м провозглашается независимость Украины.

История Украины с древних времен История Украины с древних времен Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Независимая Украина

24 августа 1991 года Украина становится независимой республикой. Утверждаются герб, флаг, гимн, а также официальная валюта. Первым президентом страны был избран Леонид Кравчук. Плачевное состояние экономики Украины после перестройки вкупе с непоследовательными реформами Кравчука выливаются в массовые акции протеста со стороны шахтеров. Принимается решение о досрочном переизбрании Верховной рады и президента страны. В 1994 году им становится Леонид Кучма. Он делает упор на рыночные преобразования в стране. В период его правления также была принята конституция страны. В 1999 году Кучму переизбирают на пост президента.

В 2004 году кандидатами в президенты Украины становятся действующий премьер-министр Виктор Янукович и бывший премьер-министр Виктор Ющенко. По итогам голосования с минимальным перевесом побеждает Янукович. Верховный суд Украины аннулирует результаты первого голосования и объявляет перевыборы. Победу в них одерживает Ющенко.

В 2010 году Виктор Янукович становится президентом Украины, переиграв на выборах действующего премьер-министра Юлию Тимошенко. Его политика была направлена на некоторое сближение с Россией и отказ от немедленного вступления в Евросоюз.

Это вызывает недовольство части общества. При поддержке ЕС и США в стране организуются акции протеста. Наиболее масштабные происходят в Киеве, на площади Независимости. В итоге Янукович вынужден покинуть Украину, а и. о. президента назначают председателя Верховной рады Александра Турчинова.

На фоне сложившейся обстановки жители юго-востока Украины выступают против действий активистов Майдана. В Крыму проводится референдум о вхождении в состав России, большинство жителей голосуют «за». Таким образом, Крымский полуостров интегрируется в состав России.

Одновременно с этим в Донецке провозглашается Донецкая Народная Республика. Позднее в Луганске провозглашается Луганская Народная Республика. Александр Турчинов объявляет о начале карательной операции против республик.

В мае 2014 года президентом Украины становится политик и предприниматель Петр Порошенко.

6 июня 2014 года лидеры Украины, России, Германии и Франции проводят первое совещание по вопросу прекращения огня на востоке Украины. Это так называемый нормандский формат. Позднее членами «нормандской четверки» будут подписаны Минские соглашения — документ, основным требованием которого является прекращение огня в Донбассе.

В 2019 году победу на президентских выборах одерживает актер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Рост влияния неонацистских структур, сближение нового лидера со странами НАТО, игнорирование интересов Москвы и, в частности, угрозы Зеленского разместить на территории Украины ракетные системы США вынуждают Россию объявить специальную военную операцию — СВО. 24 февраля 2022 года в своей речи о начале спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются «демилитаризация и денацификация» Украины, также «защита людей в Донбассе от геноцида».

Ранее мы рассказывали, как и почему гетман Мазепа предал русского царя.

