Картошка, чеснок и немного зелени — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются вкуснее и нежнее драников. Беру картофель, чеснок и свежую зелень — и жарю румяные лепешки прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи и мягкие, тающие внутри лепешки, с ярким чесночным акцентом и свежей ноткой укропа. Они такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию, и даже те, кто равнодушен к картошке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: четыре средних картофелины, два-три зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), одно яйцо, две-три столовые ложки муки, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной или средней тёрке.

Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте натёртый картофель с яйцом, мукой, чесноком, зеленью, солью и перцем до однородности. Масса должна получиться довольно густой, как на оладьи. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя лепешки толщиной около одного сантиметра. Жарьте на среднем огне по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

