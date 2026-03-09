Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Зачем банк просит обновить данные: как это сделать через «Госуслуги», но с оговорками

Если банк прислал уведомление с просьбой обновить данные — это не прихоть и не повод для паники. По закону № 115-ФЗ кредитные организации обязаны актуализировать сведения о клиентах: раз в 3 года — для низкорисковых, ежегодно — для остальных. Проигнорируете запрос — рискуете остаться без доступа к приложению и онлайн-сервисам в самый неподходящий момент. Но есть важный нюанс: за стандартной процедурой нередко скрывается попытка собрать о вас куда больше сведений, чем требует закон.

Обновленную информацию о вас финансовая организация может использовать для предложения вам в будущем своих новых услуг или продуктов под якобы ваши «запросы». Теперь вы понимаете, зачем банк просит обновить данные, а мы сейчас расскажем, как это сделать без раскрытия всех карт и не попасться на удочку хитрых маркетологов.

Что банку нужно на самом деле? Только это:

ФИО;

данные паспорта (пол, дата рождения, место регистрации, сведения о ранее выданных документах);

номер телефона и адрес электронной почты;

СНИЛС и ИНН.

Как обновить данные через «Госуслуги» и не передать лишнего:

Откройте уведомление в приложении банка, нажмите «Обновить данные», затем «Продолжить». Авторизуйтесь на «Госуслугах». Внимательно изучите список запрашиваемых сведений — снимите галочки со всего, что выходит за рамки базового перечня выше: транспорт, недвижимость, место работы, пенсии и пособия банку знать необязательно. Нажмите «Дать согласие».

Если в списке обязательных данных окажется что-то лишнее — откажитесь от обновления онлайн. Придите в отделение лично с паспортом: так вы передадите ровно то, что требует закон, — и ни буквой больше. Именно в этом и состоит ответ на вопрос, зачем банк просит обновить данные: соответствие требованиям регулятора, но никак не доступ к вашей финансовой биографии.

