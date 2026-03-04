Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»

Министерство просвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах», рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, мероприятие транслирует пресс-служба Кремля. По его словам, там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.

Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на «Госуслугах». Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию, — сказал Кравцов.

Министр также рассказал, что в 2026 году выпускники из новых и приграничных регионов России будут иметь право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. По его словам, школьники смогут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний.

Кроме того, теперь перед ОГЭ девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Как уточнил Кравцов, он будет введен с 2027/2028 учебного года.