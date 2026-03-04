Срок действия особого порядка приема документов от жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей для получения российского гражданства стал бессрочным, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Действовавшее ограничение было отменено.

Глава государства подписал документ, который вносит изменения в ранее установленные нормы, предписывая исключить из них формулировку «до окончания переходного периода». Корректировки касаются, в частности, правила, позволявшего жителям Донбасса и Новороссии не переводить на русский язык оригиналы документов, выданных украинскими властями.

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что в прошлом году в посольство европейской страны поступило 170 обращений с желанием получить российское гражданство. Как правило, это семьи с детьми, которые стремятся покинуть страну из-за навязываемой западной пропаганды, проникающей даже в начальную школу, подчеркнул дипломат. Часть из этих просьб уже удовлетворена, и люди смогли переехать в Россию.

До этого сообщалось, что предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о лишении мигрантов российского паспорта за совершенные преступления получило поддержку в парламенте. Там отметили, что гражданство РФ должно восприниматься как огромная ценность и находиться за пределами мечтаний любого человека на Земле.