Данные Pokemon GO начали использовать в военных дронах NL Times: данные сотен миллионов игроков Pokemon GO связали с военной навигацией

Сканы местности, которые на протяжении многих лет собирали игроки Pokemon GO, могли быть использованы при разработке технологий для военных дронов, сообщила газета NL Times. Речь идет о разработках американской компании Niantic Spatial, которая занимается геопространственным искусственным интеллектом.

Как отмечает издание, миллионы пользователей Pokemon GO сканировали окружающее пространство для получения внутриигровых бонусов и наград. Собранные данные впоследствии могли найти применение в создании высокоточной навигационной системы.

Согласно материалу, за годы существования игры были собраны около 30 миллиардов сканов. Они стали собственностью Niantic Spatial и использовались при формировании трехмерной модели местности.

Технология позволяет ориентироваться в пространстве даже там, где отсутствует сигнал GPS. В перспективе такую систему планируется применять в военных беспилотниках и роботизированных комплексах, пишет издание.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что в Евросоюзе создадут общий котел для расширения оборонного бюджета. Брюссель возьмет под контроль громадный фонд, куда все страны ЕС будут вкладывать деньги на военные расходы, предположил он.