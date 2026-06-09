Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 00:58

Данные Pokemon GO начали использовать в военных дронах

NL Times: данные сотен миллионов игроков Pokemon GO связали с военной навигацией

Фото: Kobe Li/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сканы местности, которые на протяжении многих лет собирали игроки Pokemon GO, могли быть использованы при разработке технологий для военных дронов, сообщила газета NL Times. Речь идет о разработках американской компании Niantic Spatial, которая занимается геопространственным искусственным интеллектом.

Как отмечает издание, миллионы пользователей Pokemon GO сканировали окружающее пространство для получения внутриигровых бонусов и наград. Собранные данные впоследствии могли найти применение в создании высокоточной навигационной системы.

Согласно материалу, за годы существования игры были собраны около 30 миллиардов сканов. Они стали собственностью Niantic Spatial и использовались при формировании трехмерной модели местности.

Технология позволяет ориентироваться в пространстве даже там, где отсутствует сигнал GPS. В перспективе такую систему планируется применять в военных беспилотниках и роботизированных комплексах, пишет издание.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что в Евросоюзе создадут общий котел для расширения оборонного бюджета. Брюссель возьмет под контроль громадный фонд, куда все страны ЕС будут вкладывать деньги на военные расходы, предположил он.

США
военные
Pokemon GO
Игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
Прилепин высказался о патриотических праздниках в России
Прокурора МУС Карима Хана немедленно отстранили от должности
«Они шпионы и сбежали из РФ»: новая версия пропажи Усольцевых, что известно
Данные Pokemon GO начали использовать в военных дронах
Литва начала учения возле Калининградской области
Атака беспилотников ВСУ стала причиной пожара в Новороссийске
Трамп пригрозил бросить Израиль наедине с Ираном
Стало известно о разговоре Зеленского с командой Трампа
ТЦК удерживают в подвале мобилизованного и издеваются над ним
Небензя назвал условие для реальных переговоров с Киевом
Первый брак в 17 лет, звездная свадьба: история любви Авериной и Соловьева
Небензя раскрыл причину жертв среди мирных жителей Украины
Россия поразила 10 военных предприятий в Киеве
Небензя сообщил о 217 пострадавших жителях РФ за неделю при обстрелах ВСУ
Стало известно, на чем «кошелек Зеленского» заработал свой капитал
В США раскрыли разрушительный план Зеленского
Таубер назвала «идиотизмом» обвинения Молдавии в адрес РФ
Иран раскрыл главную цель переговоров с США
Нидерланды больше не будут помогать украинским военным
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.