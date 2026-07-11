Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник за 12 часов

Дежурные средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей за 12 часов, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым.

Нападению БПЛА также подвергся один корабль в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что других пострадавших не было, и выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.