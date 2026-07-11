Российские «Герани» поразили склады горючего на Украине Российские БПЛА «Герань» уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской области

Беспилотники «Герань» поразили склады горюче-смазочных материалов в районе поселка Губиниха Днепропетровской области, сообщает Минобороны России на платформе МАКС. ВСУ использовали объекты для снабжения.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетами ударных БПЛА «Герань» складов горюче-смазочных материалов в населенном пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области. Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения, — уточнило ведомство.

Наблюдение за результатами ударов велось в режиме реального времени. В военном ведомстве подтвердили, что склады полностью разрушены, а на месте поражения возник масштабный пожар.

Ранее беспилотники «Герань» нанесли удар по нефтебазе в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Атаке подвергся объект топливной инфраструктуры в районе села Переяславское.

Между тем военнослужащие России поразили беспилотниками «Герань» и топливные резервуары Одесского припортового завода. После удара на предприятии, расположенном в 35 километрах от Одессы, заметили признаки пожара.