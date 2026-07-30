Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

В Краснодарском крае завершился процесс по делу об убийстве сотрудников ивент-агентства. Весной 2023 года преступники расправились с аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко, после чего сожгли тела и закопали их в лесу. Что происходило на слушаниях дела, какой приговор вынес суд, почему родственники погибших остались недовольны вердиктом — в материале NEWS.ru.

Как бандиты убили аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко на Кубани

Три года назад дело об убийстве аниматоров прогремело на всю страну. Вечером 28 апреля 2023 года 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести в станице Березанской. Когда они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, машина попала в яму — пробило колесо. Жена Чубко Дарья впоследствии рассказывала, что вечером супруг позвонил ей, чтобы предупредить об этом.

«В шесть утра их телефоны были недоступны, — отметила она. — Вскоре выяснилось, что ночью с телефона мужа начались списания средств. Но на записи камер видеонаблюдения в банкомате совсем не он».

Спустя два дня в лесополосе был найден сожженный автомобиль Чубко. Позднее оперативники обнаружили останки аниматоров. Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что на молодых людей напали злоумышленники, ограбили их, после чего убили и закопали тела в разных районах региона.

Анатолий Двойников (посередине) Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По уголовному делу проходили трое подозреваемых: 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и главарь банды 31-летний Демьян Кеворкьян. Последний был ранее судим за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон автомобиля и вымогательство. Как выяснило следствие, в мае 2013 года он убил знакомого, инсценировав несчастный случай. Мужчина был приговорен к 18 годам колонии строгого режима, но вышел на свободу раньше срока.

«Воспользовавшись банковскими картами убитых, обвиняемые похитили с их расчетных счетов денежные средства, а также принадлежащие потерпевшим ювелирные украшения на общую сумму более 570 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись, но в результате были задержаны на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов края», — сообщили в СК.

Как обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани вели себя в суде

В ходе заседания суда прокурор Наталья Каликанова рассказала, как Двойников и Татосян вдвоем зарезали Мостыко, которая плакала и просила ее не убивать. Контрольный удар в шею нанес Арам — с такой силой, что сломалось лезвие ножа. За это он получил 25 тысяч рублей от Кеворкьяна.

Двойников рассказал в суде, что расправился с Чубко. Мужчина плакал и закрывал лицо руками, просил прощения у родных погибших. Он повторял, что не хотел убивать, а раньше не мог зарезать даже курицу. По словам Двойникова, он получил за преступление 20 тысяч рублей из похищенных денег.

Кеворкьян явился на оглашение приговора в футболке с надписью: «Россия. С нами Бог».

Суд приговорил главаря банды к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Фигуранта дела лишили государственной награды — медали «За отвагу».

Демьян Кеворкьян Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

После вердикта суда у Кеворкьяна случилась истерика: он кричал о своей невиновности. Главарь банды сказал, что следователи якобы нарушили его права на сон, еду и отдых, положенные уголовно-процессуальным кодексом.

«Я не согласен с обвинением. Считаю, что доказательства против меня собраны с нарушениями и противоречат обвинению, — утверждал он. — Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют. Поэтому прошу суд назначить оправдательный приговор».

По словам Кеворкьяна, он никого не убивал. «Я в своей жизни никого не лишал жизни, тем более девочку и парня. Для меня это за гранью морали. Я был материально обеспечен, у меня нет потребности нападать, грабить и убивать», — сказал осужденный, добавив, что на него наговаривают подельники.

Суд приговорил Двойникова к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Татосяну назначили 23 года заключения и штраф в размере 400 тысяч. Оба обвиняемых полностью признали свою вину. Они заявили в суде, что действовали под жестким давлением Кеворкьяна, опасаясь за свои жизни.

В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба было взыскано почти 29 млн рублей. В качестве обеспечительной меры сохранен арест, наложенный на имущество осужденных.

Что знакомая рассказала о главаре банды, убившей аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко

Кеворкьян проживал вместе с матерью в небольшой станице Придорожной, которая находится более чем в ста километрах от Краснодара. Односельчане рассказали, что его семья всегда была неблагополучной.

«Мы учились в одном классе в начальной школе. Демьян остался на второй год, после этого еще раз. Он так и не доучился до выпускного класса», — сообщила в беседе с NEWS.ru его знакомая.

Женщина рассказала, что Кеворкьян учился в школе закрытого типа. У него есть старшая сестра, которая вполне адекватная, отметила она.

«Он всегда был очень проблемным. Страшный поступок — „прославил“ нашу станицу», — добавила знакомая.

Что известно об аниматорах, убитых в Краснодарском крае

Вскоре после оглашения приговора Дарья Чубко заявила журналистам, что не согласна с приговором суда.

Подозреваемые в здании суда Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Боюсь, что они возьмут и выйдут. Пойдут на СВО и получат свои медали. Мы будем обжаловать приговор и будем просить для Двойникова и Татосяна пожизненный срок. Я не верю ни единому слову, никакому раскаянию, они просто боялись за свои шкуры», — сказала она

Мать Мостыко Надежда ранее написала в соцсетях, что ее сердце разрывается на части.

«Дитя мое, ангел мой. Нет слов, чтобы выразить эту невыносимую тоску. Слезы застилают глаза, сердце рвется на части», — отметила она.

Женщина сообщила корреспонденту NEWS.ru, что назначенный приговор в рамках Уголовного кодекса вполне адекватный.

«Не стоит ожидать исключения из правил в виде пожизненного срока этим двум упырям, — заявила она. — Довольна ли я приговором — некорректный вопрос. Естественно, нет, он мне не вернет ребенка. Моя боль останется со мной до конца жизни, она внутри меня, не на публику».

Могут ли убийцы аниматоров на Кубани выйти на свободу раньше срока

Трое фигурантов дела обвинялись в убийстве мужчины и девушки, сопряженном с разбоем, совершенном организованной группой (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 4 ст. 162), в неправомерном завладении транспортным средством (ч. 4 ст. 166 УК РФ), в уничтожении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), а также документов жертв (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Если родственники убитых считают приговор слишком мягким, то они имеют право обратиться в апелляцию с жалобой. Шансы на успех у них есть, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Арам Татосян Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Другой вопрос, захотят ли эти несчастные люди снова испытывать боль и страдания от этого процесса», — добавил он.

Он также предположил, что Кеворкьяна не отправят в зону специальной военной операции.

«Не думаю, что главаря банды возьмут на СВО. Такие, как он, пожизненно осужденные, не могут выйти условно-досрочно, — заявил адвокат. — Наказание его подельникам — 23 и 25 лет — тоже большие сроки, которые при определенных условиях могут стать пожизненными».

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