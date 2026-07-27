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27 июля 2026 в 13:59

Расправившиеся с аниматорами на Кубани выступили с последним словом

Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани попросил оправдать его

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
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Арам Татосян и Анатолий Двойников, которые обвиняются в убийстве двух аниматоров в Краснодарском каре, заявили в последнем слове о раскаянии и попросили прощения, передает пресс-служба судов региона. В то же время Демьян Кеворкьян не признал вину и попросил оправдать его.

С обвинением я не согласен абсолютно. Считаю, что доказательства, которые против меня представлены обвинением, собраны с нарушением. Считаю, что они противоречат предъявленному обвинению. Говорил, говорю и буду говорить, что преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал. Поэтому прошу суд назначить оправдательный приговор, — сказал Кеворкьян.

Татосян заявил в суде, что искренне раскаивается в совершении разбоя и убийства. По его словам, пойти на преступление его вынудили угрозы в адрес детей и семьи. Татосян отметил, что получал достойную зарплату и не испытывал финансовых трудностей.

Двойников также полностью признал вину в убийстве и разбое и попросил прощения у потерпевших. Он напомнил, что явился с повинной и содействовал расследованию, и добавил, что преступление действовал под давлением и угрозами Кеворкьяна.

В апреле 2023 года на Кубани были убиты 37-летний аниматор Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега Татьяна Мостыко. Они возвращались с мероприятия и пробили колесо на трассе. К ним подошли Кеворкьян, Двойников и Татосян. Под видом помощи они напали на аниматоров, похитили более 500 тыс. рублей, после чего убили Кирилла и Татьяну. Их тела спрятали в лесополосе, а автомобиль сожгли.

Ранее вдова Чубко потребовала компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Надежда Плешкова, мать Мостыко, весной этого года подал иск на 5 млн рублей.

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