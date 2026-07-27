Расправившиеся с аниматорами на Кубани выступили с последним словом Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани попросил оправдать его

Арам Татосян и Анатолий Двойников, которые обвиняются в убийстве двух аниматоров в Краснодарском каре, заявили в последнем слове о раскаянии и попросили прощения, передает пресс-служба судов региона. В то же время Демьян Кеворкьян не признал вину и попросил оправдать его.

С обвинением я не согласен абсолютно. Считаю, что доказательства, которые против меня представлены обвинением, собраны с нарушением. Считаю, что они противоречат предъявленному обвинению. Говорил, говорю и буду говорить, что преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал. Поэтому прошу суд назначить оправдательный приговор, — сказал Кеворкьян.

Татосян заявил в суде, что искренне раскаивается в совершении разбоя и убийства. По его словам, пойти на преступление его вынудили угрозы в адрес детей и семьи. Татосян отметил, что получал достойную зарплату и не испытывал финансовых трудностей.

Двойников также полностью признал вину в убийстве и разбое и попросил прощения у потерпевших. Он напомнил, что явился с повинной и содействовал расследованию, и добавил, что преступление действовал под давлением и угрозами Кеворкьяна.