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22 июня 2026 в 17:24

Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали компенсации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Близкие убитых в апреле 2023 года аниматоров на Кубани потребовали компенсации с обвиняемых, сообщает корреспондент «КП-Кубань». Так, в рамках гражданского иска в качестве возмещения морального вреда за смерть Татьяны Мостыко потребовали 5 млн рублей. Также в суде заявлены два иска о признании вдовы и сына убитого Кирилла Чубко гражданскими истцами и взыскании с подсудимых компенсации морального вреда на общую сумму в 10 млн рублей.

До настоящего момента моральный вред не возмещен и не предпринималось никаких попыток, — отметил представитель Дарьи Чубко Сергей Ступаев.

Как пишет издание, гособвинение выступило с ходатайством арестовать имущество подсудимых. Речь идет о земельных участках и автомобилях. При этом адвокаты обвиняемых выступили против ходатайства ссылаясь на то, что имущество было заработано непреступным путем.

В 2023 году двое аниматоров, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, бесследно пропали под Краснодаром. Перед этим мужчина позвонил жене и сообщил, что их машина встала на дороге. Ночью с его карты начались списания денежных средств.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что троих обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае приговорят к пожизненному лишению свободы. По его словам, они будут отбывать наказание вместе с террористами, рецидивистами и другими опасными преступниками.

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