Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:17

Адвокат предположил, какие сроки дадут убийцам аниматоров на Кубани

Адвокат Лунев: убийцам аниматоров на Кубани могут дать пожизненные сроки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Троих обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае приговорят к пожизненному лишению свободы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, они будут отбывать наказание вместе с террористами, рецидивистами и другими опасными преступниками.

Скорее всего, злоумышленников приговорят к пожизненному тюремному заключению. Они будут отбывать срок в колонии особого режима. Такой режим в исправительных учреждениях применяется к самым опасным преступникам, представляющим угрозу для общества. Среди осужденных — убийцы, террористы, лидеры организованных преступных группировок, а также особо опасные рецидивисты, — сказал он.

По словам Лунева, преступники отбывают сроки в таких колониях, как «Черный дельфин» в Оренбургской области, «Снежинка» в Хабаровском крае, «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе и в других.

В 2023 году двое аниматоров, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, бесследно пропали под Краснодаром. Перед этим мужчина позвонил жене и сообщил, что их машина встала на дороге. Ночью с его карты начались списания денежных средств.

По версии следствия, злоумышленники помогли Чубко заменить колесо автомобиля, затем связали его вместе с Мостыко, забрали у них деньги и банковские карты. После этого преступники расправились с аниматорами, закопали их тела в лесу и сожгли машину.

Общество
аниматоры
Кубань
убийства
смертная казнь
пожизненное заключение
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.