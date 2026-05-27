Адвокат предположил, какие сроки дадут убийцам аниматоров на Кубани

Троих обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае приговорят к пожизненному лишению свободы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, они будут отбывать наказание вместе с террористами, рецидивистами и другими опасными преступниками.

Скорее всего, злоумышленников приговорят к пожизненному тюремному заключению. Они будут отбывать срок в колонии особого режима. Такой режим в исправительных учреждениях применяется к самым опасным преступникам, представляющим угрозу для общества. Среди осужденных — убийцы, террористы, лидеры организованных преступных группировок, а также особо опасные рецидивисты, — сказал он.

По словам Лунева, преступники отбывают сроки в таких колониях, как «Черный дельфин» в Оренбургской области, «Снежинка» в Хабаровском крае, «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе и в других.

В 2023 году двое аниматоров, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, бесследно пропали под Краснодаром. Перед этим мужчина позвонил жене и сообщил, что их машина встала на дороге. Ночью с его карты начались списания денежных средств.

По версии следствия, злоумышленники помогли Чубко заменить колесо автомобиля, затем связали его вместе с Мостыко, забрали у них деньги и банковские карты. После этого преступники расправились с аниматорами, закопали их тела в лесу и сожгли машину.