Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали

ВСУ нанесли удары по югу России с применением ракет Storm Shadow. Сколько БПЛА отразила Россия в ночь на 27 мая, что случилось в Таганроге, где еще были удары?
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
По данным Росавиации, в течение ночи вводились ограничения в аэропортах на юге России. Авиагавань Краснодара принимала и отправляла рейсы в режиме «по согласованию», аэрогавани Волгограда и Нижнего Новгорода были временно закрыты.
Руководство Крыма и Ростовской области сообщило, что ВСУ применили крылатые ракеты Storm Shadow по Севастополю и Таганрогу. Точное количество запущенных ракет не называется; канал AMK Mapping сообщает, что российская ПВО перехватила несколько ракет.
Storm Shadow (также известна как SCALP-EG) — крылатая ракета англо-французского производства, поставляемая ВСУ Евросоюзом. В Сети подчеркнули, что Запад несет равную с ВСУ ответственность за удары по российским городам.
«Эти господа заплатят за все!» — пишут россияне в Сети об ударах.
Минобороны РФ не комментировало информацию о ракетном ударе по городам России.
Что известно об атаке на Таганрог 27 мая, какие объекты повреждены
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях на земле после удара по Таганрогу.
«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского», — сообщил Слюсарь.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила о введении режима ЧС локального масштаба.
«Серьезные повреждения получила котельная МУП „Городское хозяйство“ на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования», — сообщила глава города.
Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что ракеты Storm Shadow могли запустить украинские бомбардировщики Су-24 или истребители F-16, вылетевшие из Одессы.
«Дальность поставляемых Украине Storm Shadow — 300 километров. Удар мог быть нанесен с украинских Су-24 или F-16, которые взлетали с аэродромов в Староконстантинове или Школьном под Одессой. Дроны по Севастополю могли запустить с контролируемой ВСУ части Херсонской области, с проходящих мимо судов в Черном море или из Николаевской области. У дронов ВСУ дальность уже до тысячи километров», — отметил Дандыкин.
Сколько жертв, пострадавших после ракетного удара по Таганрогу
Слюсарь сообщил, что в ходе налета на Таганрог пострадали две женщины.
«Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна — в тяжелом состоянии. Окажем всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.
Где еще были атаки ВСУ в ночь на 27 мая
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении над городом «двух высокоскоростных целей». Люди не пострадали.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка», — отметил Гусев.
По Севастополю также нанесли удар Storm Shadow. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что под удар попало здание Южного управления ЦБ РФ. Также в результате ударов были повреждены жилые дома и пустующее многоквартирное здание.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсе. Никто не пострадал, начавшийся пожар оперативно потушили.
