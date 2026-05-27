Автоюрист оценил идею усилить контроль за сферой каршеринга

Установление федеральных требований к каршерингу имеет смысл — это относительно новый вид транспорта, который нуждается в регулировании, заявил в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев. Так он отреагировал на идею включить каршеринг в новый закон Минтранса «о транспортной политике в РФ». Это определит ответственность операторов, предоставляющих соответствующие услуги.

Что это значит для самого каршеринга? Во-первых, утверждение правил работы на федеральном уровне. Это разработка единых правил парковки для таких видов транспортных средств, систематизация всех прав и обязанностей операторов, то есть предъявление единых требований, — отметил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что четко прописанные требования позволят организациям проще развивать бизнес. Они не будут ориентироваться на нормы, действующие в том или ином регионе, а начнут руководствоваться едиными правилами.

