Сердобольная жертва: суд не позволил девушке простить троих насильников

В послевоенном Ленинграде 18-летний местный житель и двое его товарищей получили сроки 15 лет за изнасилование. Позже жертва пыталась обвинить саму себя в оговоре, но суд был неуклонным. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Обещал жениться

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева опубликовала в своем Telegram-канале архивные материалы дела 1951 года. На шести пожелтевших листах рассказана история некой Галины Смирновой, которая сначала обвинила своего возлюбленного и двух его друзей в групповом изнасиловании, но после отозвала свои обвинения.

«Если слушать девушку (потерпевшую), то она очень хотела замуж за гражданина Крузина, а он — нехороший человек, акт любви с ней совершил, а домой не проводил. Поэтому барышня решила пойти и заявить, что Крузин и два его друга ее изнасиловали, а на самом деле, убеждала потерпевшая суд, изнасилования не было и она погорячилась, просто ну уж очень замуж хотелось», — пересказывает Лебедева историю.

Простила всех троих

Тем не менее суд не стал слушать Смирнову и приговорил всех трех фигурантов к реальному заключению — к 15 годам колонии строгого режима. Судья счел, что девушка поддалась уговорам обвиняемых и их родственников, чтобы ложно обвинить себя в оговоре.

«Отказываясь от своих прежних показаний в судебном заседании, Смирнова не привела существенных мотивов, побудивших ее к оговору Крузина, Ильина и Семенова. Вместе с тем она в судебном заседании заявила, что „написать заявление меня никто не уговаривал, я сделала это добровольно“. Далее Смирнова заявила в суде, что мать Крузина приходила к ней и просила взять заявление обратно, после чего якобы Крузин женится на Смирновой; последняя обещала Крузиной отказаться от всех своих показаний, после чего пошла к следователю и „сказала о том, что простила всех троих за то, что они меня изнасиловали“», — указано в материалах дела.

Доказано экспертизой

В пользу того, что пострадавшая реально пережила изнасилование, говорят результаты судебно-медицинской экспертизы. При этом в деле на стороне Смирновой выступали свидетелями ее друзья и коллеги, которым та рассказала о пережитом.

Последние, в отличие от пострадавшей, от своих показаний не отказались. Одна из подруг, напротив, настаивала, что Галина должна довести дело до конца и наказать насильников.

В итоге апелляционная инстанция отказалась снимать обвинения с тройки преступников. Сроки остались прежними.

