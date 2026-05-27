Мужчина прилюдно напал на маленькую девочку в российском городе

Мужчина напал на девочку в алтайском городе Камень-на-Оби

Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверку по факту нападения мужчины на девочку в городе Камень-на-Оби, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Основанием для проверки стало обращение очевидцев, которые сообщили, что мужчина на улице применил силу к ребенку и схватил ее за волосы.

В социальных сетях размещено обращение о применении насилия к ребенку взрослым мужчиной в городе Камень-на-Оби. Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на поступивший сигнал. По его поручению территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего, — сообщили в прокуратуре.

Очевидцы предположили, что мужчина мог таким образом «защищать» свою дочь после конфликта с другой девочкой. В полиции отметили, что в настоящее время проводится проверка, а принятие процессуального решения находится на контроле. Обстоятельства инцидента выясняются.

