27 мая 2026 в 14:19

Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму

Сильный град накрыл некоторые районы Московской области днем 27 мая. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры улиц и трасс, покрывшихся тонким слоем льда и снега. Самые сильные осадки наблюдаются на юге области. В связи с непогодой в ГУ МЧС России по региону объявили экстренное штормовое предупреждение.

На размещенных в Сети видеозаписях хорошо видно, что с неба летят не снежинки, а крупные льдинки. На трассах появилась первая снежная колея, по которой едут машины. По словам синоптиков, в ближайшее время в Москве и Подмосковье ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

Ранее мощный ураган обрушился на Челябинск. Штормовой ветер валил деревья на проезжую часть и припаркованные машины. На центральной площади ствол дерева рухнул прямо на дорогу, а по улицам летают дорожные знаки. Непогода задержится в городе до 28 мая.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по-осеннему холодная погода сохранится в Москве и Московской области до конца весны. По его словам, ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до +9–14 градусов.

