Жителям Москвы пообещали по-осеннему холодную погоду до конца мая Тишковец: холодная погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца мая

По-осеннему холодная погода сохранится в Москве и Московской области до конца весны, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до +9–14 градусов.

До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди, — отметил синоптик.

Сегодня, 27 мая, столбики уличных термометров в столице покажут +12–14 градусов, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы, уточнил Тишковец. Западный и северо-западный ветер подует с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве дождливые дни могут завершиться уже в начале июня. По ее словам, только в первой пятидневке следующего месяца температурный фон вернется к климатической норме. При этом жары не предвидится — в лучшем случае днем будет до +23 градусов.