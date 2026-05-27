Итальянская актриса поразила зрителей своим образом с декольте

71-летняя Орнелла Мути вызвала всеобщее внимание на 79-м Каннском кинофестивале с помощью наряда с декольте. Появление знаменитости в элегантном образе вызвало восторг публики в Сети, которая заметила, что та выглядит очень молодо.

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала летящее макси-платье нежного кремового оттенка c глубоким V-образным декольте с воздушными оборками, объемными рукавами на манжетах и акцентом на талии. Образ актрисы дополняли пастельно-розовые туфли-лодочки, знаменитые очки в форме «кошачий глаз», аккуратная золотая подвеска и ярко-красный маникюр.

Мути приехала на фестиваль, чтобы представить свой новый фильм «Эластичный Рим». Режиссером экспериментальной комедийной драмы выступил Бертран Мандико. Вместе с Мути на премьеру прибыли коллеги по съемочной площадке Марион Котийяр и Изабелла Феррари.

