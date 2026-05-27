На украинских сайтах объявлений появились предложения о продаже американской военной экипировки, включая комплекты формы, спальные системы, сухпайки и ремонтные наборы, сообщают РИА Новости. Среди предложений встречаются комплекты тактического камуфляжа армии США и элементы формы с маркировкой U.S. ARMY.

В категории одежды стоимость комплектов начинается от 1400 гривен (около 2240 руб.) и достигает 6206 гривен (примерно 9930 руб.). Также в продаже имеются отдельные предметы экипировки. Например, полевая куртка предлагается за 4800 гривен (7680 руб.), а «свитер рейнджера армии США» — за 1950 гривен (3120 руб.).

Продавцы подчеркивают, что товары являются оригинальными. На части одежды сохранились нашивки U.S. ARMY.

Кроме формы, на площадках размещены объявления о продаже полевых ремонтных комплектов для одежды. Речь идет о специальных заплатках стоимостью от 65 гривен (104 руб.). Согласно маркировке, часть таких товаров произведена по государственным контрактам США. Также отдельно продаются шевроны американской армии.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко заявил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.