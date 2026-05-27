27 мая 2026 в 04:21

«Начались конвульсии»: в Киеве заявили об ослаблении позиций Зеленского

Соскин заявил о снижении поддержки Зеленского западными партнерами

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с резким ослаблением своих позиций. По его словам на YouTube-канале, украинский президент постепенно теряет поддержку зарубежных партнеров.

Соскин сообщил, что вокруг Зеленского начались серьезные политические проблемы и ситуация продолжает ухудшаться. Одной из главных причин кризиса стали финансовые сложности и сокращение поддержки со стороны США, подчеркнул он.

Политолог связал происходящее с обвинениями в адрес бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака со стороны НАБУ. По его мнению, на фоне этих процессов система власти вокруг Зеленского начала заметно слабеть.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, сообщил о скрытой подготовке к отстранению Зеленского от должности. В качестве доказательства он указал на участившиеся дела НАБУ против окружения президента Украины.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность. По ее словам, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.

