Разрыв цен — до 90%: что сейчас выгоднее брать — новостройку или вторичку

Разрыв цен — до 90%: что сейчас выгоднее брать — новостройку или вторичку

В четвертом квартале 2025 года разница в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным жильем в Центральной России достигла космических 90%, следует из данных Росстата. При этом аналитики ЦИАН фиксируют начало сокращения разрыва в крупнейших городах страны в 2026 году. О том, что сейчас выгоднее с точки зрения соотношения цены и качества — новостройка или вторичка, — в материале NEWS.ru.

Откуда 90%: о чем на самом деле говорит статистика

В четвертом квартале 2025 года Росстат зафиксировал рекордный дисбаланс в Центральной России: квадратный метр в новостройках стоил около 314 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — 165 тыс. рублей. Разница достигла почти 90% (еще в начале года она была 80–81%).

Однако столь драматичный разрыв отражает ситуацию на пике ценового перекоса. Как пояснил NEWS.ru президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, на статистику сильно влияет смешение столичного региона (дорогие новостройки) с небогатыми областями ЦФО (дешевая вторичка). В реальности в Рязани или Новой Москве динамика будет отличаться в разы.

Почему данные Росстата и ЦИАНа разнятся

Если данные Росстата показывают «среднюю температуру по больнице», то аналитики ЦИАНа смотрят на рынок крупных городов в 2026 году и фиксируют другую тенденцию. По их оценкам, сейчас новостройки в мегаполисах дороже готового жилья лишь на 23%. Эксперты подчеркивают: это знаковый момент, так как разрыв впервые за пять лет начал сокращаться (еще в декабре 2025-го он составлял рекордные 26%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой, противоречия между статистикой нет — речь просто о разных срезах рынка. Центральная Россия показывает крайние перекосы, а усредненные данные по крупнейшим городам — реальную тенденцию к выравниванию, объяснила эксперт NEWS.ru.

Из-за чего новостройки взлетели в цене

Ключевая причина, по которой первичка так оторвалась по цене, — льготная ипотека прошлых лет. Она субсидировала спрос именно на новые дома. Девелоперы получили возможность поднимать цены быстрее инфляции, а покупатели — брать квартиры с низким ежемесячным платежом.

Сейчас, когда льготные программы свернуты, рынок начинает адаптироваться и продавцы вторички уже не так завышают ожидания.

Что выгоднее по цене и качеству — новостройка или вторичка

По словам коммерческого директора Foresight Development Анны Шишкиной, в новостройках применяются современные материалы и принципиально иная инфраструктура. Для сегментов бизнес-класса и выше выбор очевиден. Это как с автомобилями: новые модели предлагают качественно лучшие характеристики и здоровое пространство для жизни, отметила она в разговоре с NEWS.ru.

«С точки зрения формирования здорового пространства и качества жизни, безусловно, квартиры в домах нового строительства обеспечивают качественную среду и инфраструктуру для жителей, за счет этого стоимость их существенно выше морально устаревшего вторичного жилья», — добавила эксперт.

Она уточнила, что стоимость качественного вторичного жилья, расположенного в уникальных локациях или обладающих эксклюзивными характеристиками, остается неизменной, но так как такие лоты единичные, существенного влияния на статистику они не оказывают.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РГР Артемий Шурыгин советует обратить внимание на «возрастную вторичку» — дома 5–10 лет. У них уже есть лифты и нормальные планировки, но нет дикой переплаты за «новизну». С точки зрения цены и качества сейчас это самый интересный сегмент, считает он.

Для тех, кто берет рыночную ипотеку или платит наличными, вторичка привлекательнее, полагает директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин. Цена здесь ниже, въехать можно сразу. По данным февраля 2026 года, на вторичку пришлось 73% всех ипотечных сделок — это красноречивый ответ реального спроса. Новостройка выигрывает только при наличии субсидированной ставки, готовности ждать и нацеленности на будущую ликвидность, отметил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году

Досрочное погашение ипотеки: что выгоднее — уменьшить срок или платеж

Льготная ипотека выходит на вторичку: что изменится в условиях программы