Минфин РФ скорректирует бюджет

Минфин России скорректирует параметры бюджета в связи с изменениями макроусловий, заявил «Коммерсанту» министр финансов РФ Антон Силуанов. Также причиной стала необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях, — сказал Силуанов.

При этом ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить баланс бюджета, сотрудничая с Банком России по основным показателям, отметил министр. Согласно закону о бюджете общий объем доходов бюджета на 2026 год одобрен на уровне 40,283 трлн руб. (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн руб. (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн руб. (16,6% ВВП).

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что зарубежные криптоплощадки смогут работать в России через маркетмейкеров и российские юридические лица. Чиновник отметил, что для всех участников рынка должны действовать единые правила, а преференциальный режим для иностранных площадок не предусмотрен.