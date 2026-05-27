Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 01:35

Минфин РФ скорректирует бюджет

Силуанов: Минфин поправит бюджет из-за изменения макроусловий

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минфин России скорректирует параметры бюджета в связи с изменениями макроусловий, заявил «Коммерсанту» министр финансов РФ Антон Силуанов. Также причиной стала необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях, — сказал Силуанов.

При этом ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить баланс бюджета, сотрудничая с Банком России по основным показателям, отметил министр. Согласно закону о бюджете общий объем доходов бюджета на 2026 год одобрен на уровне 40,283 трлн руб. (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн руб. (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн руб. (16,6% ВВП).

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что зарубежные криптоплощадки смогут работать в России через маркетмейкеров и российские юридические лица. Чиновник отметил, что для всех участников рынка должны действовать единые правила, а преференциальный режим для иностранных площадок не предусмотрен.

Экономика
Россия
Антон Силуанов
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России преодолели важный рубеж с начала 2026 года
В Госдуме предложили новый стандарт зарплат для медиков
Папа римский против ИИ-убийц: как послание Льва XIV раскололо мир IT
Тревожный сон после 40 лет у женщин: что организм пытается сказать
Конфликт с Успенской, поддержка Киркорова, личная жизнь: как живет Чеботина
Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере
Минфин РФ скорректирует бюджет
Спасатели нашли еще одно тело под завалами дома в Липецке
Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров
Европу могут ждать проблемы с безопасностью
Количество сбитых над Севастополем беспилотников ВСУ увеличилось
Тело ребенка извлекли из-под завалов при ликвидации пожара в Липецке
Снова скандал. В «Покровка.Театр» ввели чаевые: реакция актеров, профсоюза
В ОБСЕ попытались заставить РФ говорить о «российской агрессии»
Жители Европы высказались о возможной войне с Россией
Военные в Севастополе отразили новую волну беспилотников ВСУ
Россия предупредила о возможной приостановке договоров с Арменией
В Госдуме предложили изменить привычный формат школьных выпускных
В России хотят запретить экспорт дизеля и керосина
В Севастополе ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.