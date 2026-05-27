Военные в Севастополе отразили новую волну беспилотников ВСУ

Развожаев: в Севастополе ПВО сбили семь беспилотников в районе бухты и севера

В Севастополе силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников и сбивать воздушные цели, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, уже уничтожено семь БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.

Он также рассказал об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги, который теперь звучит три раза и затем прекращается. Такое решение объясняется необходимостью не мешать работе ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по данным Минобороны, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мирный житель Кореневского района потерял стопу из-за подрыва на мине. По его словам, все произошло в селе Шептуховка.