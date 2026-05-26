Медведев объяснил свой вылет с «Ролан Гаррос» в первом матче

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не станет озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. В разговоре с «Чемпионатом» спортсмен отметил, что есть причины, которые зависят не от него.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сезон идет лучше. Поражения бывают, матч был не очень. Для себя я знаю причину, почему плохо играю на «Ролан Гаррос», но не хочу озвучивать, потому что будет оправдание. Не вижу в этом никакого смысла, потому что, может быть, это неправда. Может, я был недостаточно силен ментально и физически, поэтому проиграл. Однако на это есть причины, которые не зависят от меня, но с ними можно работать. А у меня не получилось, поэтому я проиграл, — сказал Медведев.

Занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев второй год подряд вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге. Россиянин уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. В 2025 году Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева может пройти далеко на «Ролан Гаррос», если быстро привыкнет к кортам. По его мнению, на это должно уйти две-три игры.