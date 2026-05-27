27 мая 2026 в 00:26

Россия предупредила о возможной приостановке договоров с Арменией

"Коммерсант": РФ рассматривает приостановку поставок газа и ресурсов в Армению

Россия рассматривает возможную приостановку или денонсацию соглашения о поставках ресурсов в Армению на фоне сближения страны с Европейский союз, передает "Коммерсант". Речь идет о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в рамках действующего договора с Армения.

В направленном письме министерство энергетики РФ указывает, что углубление взаимодействия Армении с ЕС и планы по интеграции могут повлиять на торгово-экономическое сотрудничество с Россия. Также подчеркивается, что подобные шаги создают риски для выполнения ранее заключенных международных соглашений.

Отмечается, что речь может идти как о приостановке, так и о полном прекращении действия договора от 2013 года. В документе связывают возможные изменения с дальнейшим развитием внешнеполитического курса Еревана.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

