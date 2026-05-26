Строительный кран с рабочим внутри рухнул в Астрахани

Башенный кран рухнул на строительной площадке в Астрахани во время сильного ветра, сообщили в пресс-службе СК России по региону. В результате происшествия погиб крановщик.

По предварительным данным, на территории строительного объекта произошло падение башенного крана, в результате которого погиб крановщик. Инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий и сильного ветра, — сказано в публикации.

Следственные органы организовали проверку по факту случившегося. Она проводится по статье о нарушении требований охраны труда для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра снесло листы поликарбоната с крыши на Комендантском проспекте — ими побило припаркованные автомобили. На Светлановском проспекте рухнувшее дерево повредило придомовую территорию, а на 1-м Муринском проспекте дерево упало на машину.

До этого башенный кран рухнул на бетономешалку, едва не убив ее водителя на строительной площадке в Москве. Мужчина успел покинуть кабину за считаные минуты до происшествия.